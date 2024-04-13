Мошенники с Украины могли повлиять на поджигателя владимирского правительства

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчина, который бросил в здание правительства Владимирской области емкость с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ), мог быть под влиянием мошенников с Украины. Об этом пишет губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

По словам Авдеева, целью злоумышленника было совершение провокации против власти. По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

Полиция возбудила уголовное дело в отношении правонарушителя по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Емкость с ЛВВ в здание владимирского правительства бросил житель Владимира, 2000 года рождения, сообщается в телеграм-канале МВД России.

Губернатор предположил, что ситуация аналогична случаю, когда женщина бросила коктейль Молотова в военкомат. Сначала мошенники спровоцировали человека взять неподъемный кредит, а потом пообещали его списать за поджог административного здания.

"Мошенники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов", – заключил Авдеев.

13 апреля преступник бросил в здание владимирского правительства и припаркованный на стоянке частный автомобиль емкости с ЛВВ.

Мужчина также пытался повредить служебный автомобиль, но ему помешал водитель.