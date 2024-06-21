Московские подростки подожгли спорткар BMW за 12 миллионов рублей

Столичная прокуратура занялась расследованием поджога спорткара BMW за 12 миллионов рублей на Большой Филевской улице. По данным предварительной проверки, подростки подожгли автомобиль за обещанное неизвестным лицом денежное вознаграждение.

Кроме того, огонь повредил еще три машины марок BMW и Skoda. Пока все автомобили находятся на стоянке, позднее их заберет эвакуатор.

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