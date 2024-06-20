AFP: более тысячи паломников умерли за время хаджа в Саудовской Аравии

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Число погибших из-за экстремальной жары во время паломничества в Саудовской Аравии выросло до одной тысячи человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на подсчеты AFP.

Руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев уточнил в разговоре с РИА Новости, что среди погибших числятся пятеро россиян, четверо из которых были выходцами из Дагестана. По его словам, их похоронят в Мекке. Он добавил, что вся информация об умерших будет передана их родственникам.

При этом, как заявил Асуев, трое из погибших россиян совершали паломничество с нарушением закона Саудовской Аравии. По его словам, у них были туристические, а не хадж-визы.

"Для официальных ведомств из различных стран, совершающие хадж без визы, – это настоящая головная боль", – подчеркнул он.

Руководитель хадж-миссии России объяснил, что из-за отсутствия у них соответствующей визы информацию об умерших паломниках сложно найти, ведь они не состояли в базе хадж-миссии. Сейчас, как он утверждает, ведомство находится в тесном контакте с генконсульством РФ в Джидде для расследования различных ситуаций.

"Этот город находится вблизи Мекки, где проводятся кульминационные обряды паломничества", – уточнил Асуев.

Ранее в генконсульстве РФ в Джидде рассказали, что скончавшиеся в Саудовской аравии мужчина и три женщины умерли во время обрядов по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья и возрастом.

Собеседник агентства также отметил, что случаи смерти среди паломников во время хаджа происходят регулярно и не являются чем-то необычным из-за того, что в трудное паломничество отправляются пожилые и имеющие заболевания люди.

До этого сообщалось, что во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды умерли 577 человек. По данным СМИ, не менее 323 погибших были египтянами, еще как минимум 60 человек оказались иорданцами. По словам неназванного чиновника, такое количество жертв связано с огромным числом незарегистрированных паломников.

