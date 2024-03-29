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Новости

29 марта, 08:30

В мире

Новости мира: автобус с паломниками упал с моста в ЮАР

Новости мира: автобус с паломниками упал с моста в ЮАР

Новости регионов: авария на теплосети произошла в Новосибирске

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Новости часа: СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

В Санкт-Петербурге задержали пять подозреваемых в организации нелегальной миграции

В больницах Москвы и Подмосковья остаются 77 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в "Крокус Сити Холле"

Зрители матча ЦСКА – "Зенит" почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

"Безопасный город": СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

В провинции Южно-Африканской Республики Лимпопо паломническая поездка обернулась трагедией. Автобус, следовавший на пасхальный фестиваль, упал с моста на горном перевале. Шансов выжить, по словам спасателей, у пассажиров не было. Сразу после падения машина загорелась. Власти сообщают о гибели по меньшей мере 45 человек.

Тем временем в бразильском городе Ресифи вспыхнул строящийся небоскреб. На кадрах, размещенных на одном из Youtube-каналов, видно, что вся верхушка здания была охвачена пламенем, на землю падали горящие обломки. В районе в целях безопасности было отключено электричество. О причинах пожара не сообщается, информация о пострадавших также не поступала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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