Новости мира: автобус с паломниками упал с моста в ЮАР

В провинции Южно-Африканской Республики Лимпопо паломническая поездка обернулась трагедией. Автобус, следовавший на пасхальный фестиваль, упал с моста на горном перевале. Шансов выжить, по словам спасателей, у пассажиров не было. Сразу после падения машина загорелась. Власти сообщают о гибели по меньшей мере 45 человек.

Тем временем в бразильском городе Ресифи вспыхнул строящийся небоскреб. На кадрах, размещенных на одном из Youtube-каналов, видно, что вся верхушка здания была охвачена пламенем, на землю падали горящие обломки. В районе в целях безопасности было отключено электричество. О причинах пожара не сообщается, информация о пострадавших также не поступала.

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