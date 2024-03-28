Новости мира: железнодорожное сообщение во Франции приостановили из-за шторма

Во Франции из-за шторма приостановили движение поездов. Пока ограничения коснулись только Нормандии. Циклон "Нельсон" пришел в регион 27 марта и принес ветреную погоду. Но затем повалил снег, а скорость порывов ветра выросла до 50 метров в секунду. Шесть департаментов ввели оранжевый уровень погодной опасности.

Тем временем в 30-тысячном городе на севере Бельгии по ночам происходят столкновения турецкой и курдской общин. Выяснение отношений на словах переходит в массовые драки. Полиция не может остановить распространение насилия, к враждующим сторонам уже обратился премьер-министр страны Александр де Кро.

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