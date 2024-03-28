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28 марта, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

"Безопасный город": СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Следственный комитет РФ задержал еще одного подозреваемого, участвующего в схеме финансирования теракта в "Крокус Сити Холле". Также ведомство получило данные о поступлении исполнителям значительных сумм денег с Украины.

Между тем силовики активно взаимодействуют с предполагаемыми исполнителями преступления. От допросов обвиняемых следователи перешли к мероприятиям на месте происшествия. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
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