"Безопасный город": СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет РФ задержал еще одного подозреваемого, участвующего в схеме финансирования теракта в "Крокус Сити Холле". Также ведомство получило данные о поступлении исполнителям значительных сумм денег с Украины.

Между тем силовики активно взаимодействуют с предполагаемыми исполнителями преступления. От допросов обвиняемых следователи перешли к мероприятиям на месте происшествия. Подробнее – в программе "Безопасный город".

