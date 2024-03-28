Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Аминчон Исломов стал первым из обвиняемых в деле о теракте в "Крокус Сити Холле", который обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Басманного суда.

Уточняется, что в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что террористы, напавшие на "Крокус ", в момент совершения преступления могли находиться под действием психотропных веществ. сейчас для подтверждения или опровержения этого предположения проводятся необходимые экспертизы. Если выяснится, что террористы находились под действием психотропных веществ, это может стать для них отягощающим обстоятельством.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали – 360.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.