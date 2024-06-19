Генконсульство: четыре паломника РФ умерли во время хаджа в Саудовской Аравии

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Четыре российских паломника умерли во время ханджа (паломничества, связанного с посещением Мекки в определенное время. – Прим. ред.) в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве РФ в Джидде.

Представитель консульства указал, что мужчина и три женщины скончались в ходе совершения обрядов хаджа по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья и возрастом. Их похоронят в Мекке, добавил он.

Собеседник агентства также отметил, что случаи смерти среди паломников во время хаджа происходят регулярно и не являются чем-то необычным из-за того, что в трудное паломничество отправляются пожилые и имеющие заболевания люди.

Ранее сообщалось, что во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды умерли 577 человек. По данным СМИ, не менее 323 погибших были египтянами, еще как минимум 60 человек оказались иорданцами. По словам неназванного чиновника, такое количество жертв связано с огромным числом незарегистрированных паломников.

