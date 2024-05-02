Подростки жестоко убили котенка в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Двое подростков жестоко убили котенка в Подмосковье и сняли это на видео. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Инцидент произошел в Лотошине. Двое школьников выбросили животное с четвертого этажа на козырек дома, а после добили котенка, пока тот был еще жив. В связи с этим правоохранительные органы начали проверку по факту этого происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают участников расправы над животным.

Директор Лотошинской СОШ № 1 Александра Матюкина, где училась школьница, сбросившая животное вместе с приятелем с четвертого этажа, заявила, что раньше девочка не была замечена в подобных ситуациях. Более того, как она утверждает, девочка растет в полной обеспеченной семье и представляет школу на спортивных соревнованиях.

"Никто об этом даже подумать не мог, что такое может случиться. Никто ничего не поясняет, она тоже", – подчеркнула она.

Матюкина добавила, что с девочкой и ее родителями работают правоохранительные органы.

Ранее жительница Красноярска привязала к багажнику автомобиля больную собаку и вынудила животное бежать за машиной, так как женщина не смогла посадить питомца внутрь автомобиля для перевозки. Очевидец рассказал, что под конец поездки автомобиль уже просто волок собаку за собой. Сотрудники полиции начали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

