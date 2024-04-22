Московские ветеринары спасли отравившегося шоколадом корги

Фото: комитет ветеринарии Москвы

Московские ветеринары спасли отравившегося шоколадом полуторагодовалого корги Тедди. Его хозяева экстренно обратились в Красногвардейскую государственную ветклинику, после того как их питомец съел почти смертельную дозу шоколада.

В течение часа питомец съел более 20 батончиков "киндер-шоколада" вместе с фантиками, а это более 250 граммов продукта. Для корги весом 9 килограммов доза является токсичной и может привести к судорогам и даже фатальному исходу.

Ветеринарный врач Ксения Грошева вызвала у собаки медикаментозную рвоту и токсичный продукт вовремя удалили из желудка. Кроме того, корги понадобились капельницы и прием энтеросорбентов.

Шоколад – один из самых токсичных продуктов для животных. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на организм животных как яд. Чем более высокий процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада. Например, 100 граммов горького шоколада будет смертельной дозой для собаки весом 14 килограммов.

Отравление шоколадом приводит к резкому снижению глюкозы в крови, почечной недостаточности, судорогам, нарушениям в работе сердца, а в тяжелых случаях – к коме и летальному исходу. Если питомец съел шоколад, необходимо как можно скорее вызвать рвоту и очистить желудок или обратиться за помощью в ветклинику. Самочувствие животного зависит от количества съеденного продукта, правильной терапии в первые 12–36 часов и скорости оказания ветеринарной помощи.

В случае с Тедди владельцы своевременно среагировали, поэтому токсичный продукт быстро вывели из организма. Питомец оправился от отравления в течение суток, повторный прием корги не потребовался.

Владельцам домашних животных напомнили, что в случае экстренной ситуации они могут обратиться в контакт-центр госветслужбы Москвы 8 (495) 612-04-25, который работает круглосуточно. Операторы проконсультируют по любым вопросам, связанным с питомцами, и при необходимости запишут на прием. Также запись в 26 госветклиник столицы доступна онлайн на портале мэра и правительства Москвы.

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