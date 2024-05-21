Сунак извинился за скандал с заражением британцев ВИЧ при переливании крови

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Премьер-министр Британии Риши Сунак извинился перед жителями страны за скандал с заражением тысяч человек ВИЧ и гепатитом при переливании крови в 70-х и 80-х годах прошлого века. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление, размещенное на сайте правительства.

Глава правительства назвал 20 мая днем национального позора для страны. По его словам, подобный инцидент нельзя было допускать.

"В основе нашей национальной жизни лежит моральный провал, продолжавшийся десятилетиями. От Национальной службы здравоохранения до государственной службы и министров в сменявших друг друга правительствах", – уточнил Сунак.

Он напомнил, что за 20 лет гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тысяч человек, из которых около трех тысяч скончались и не дождались привлечения виновных к ответственности. Премьер принес публичные извинения от имени правительства всем пострадавшим и пообещал, что уже 21 мая будет объявлена сумма компенсаций для жертв.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге сообщила, что распространяющаяся активными темпами эпидемия ВИЧ зафиксирована в Европейском регионе. По его словам, это связано с тем, что более 50% людей поздно обращаются за медпомощью, поэтому обнаружить раньше заболевание не представляется возможным. Также он уточнил, что подобная тенденция сохраняется уже на протяжении 10 лет.

