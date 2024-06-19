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19 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

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Авария произошла утром 19 июня в Красноярском крае. Два автомобиля столкнулись на трассе в сторону Кемерово. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и врезался в попутный "ГАЗ". В салоне легковой машины находились восемь человек, четверо из них погибли.

А в Дагестане после сильных ливней на автодорогу республиканского значения "Касумкент – Курах" сошли селевые потоки. Под смесью грязи и камней оказался участок трассы между 20-м и 40-м километром. На место отправили технику, которая займется расчисткой дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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