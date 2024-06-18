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18 июня, 13:30

Происшествия

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии выросла на 11 тыс гектаров за 17 июня

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии выросла на 11 тыс гектаров за 17 июня

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Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки выросла на 11 тысяч гектаров. По данным на 18 июня, там горит почти 160 тысяч гектаров леса. Специалистам удалось потушить 20 очагов, но космический мониторинг обнаружил еще столько же новых. В тушении задействованы более 700 человек, работает авиация, в том числе самолет-зондировщик, который вызывает искусственные осадки.

Восемь человек погибли, еще 13 пострадали в аварии в Рязанской области, из-за которой трасса М-5 в Шиловском районе оказалась почти полностью заблокированной. По данным прокуратуры, столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и скорая помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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