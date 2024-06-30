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30 июня, 10:10 (обновлено 30.06.2024 10:27)

Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Братске

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Склад готовых пиломатериалов загорелся в Братске Иркутской области на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщает телеграм-канал МЧС России.

К быстрому распространению огня привели сухая жарка погода и плотное складирование готовой продукции, подчеркнули в пресс-службе в беседе с ТАСС.

На месте ЧП сейчас работают 26 специалистов и 9 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Чуть позже в МЧС отметили, что пожар был локализован.

Ранее в подмосковной Балашихе загорелось общежитие на Керамической улице. В результате погибли 5 человек. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар произошел в жилом доме на Алтуфьевском шоссе

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