Склад пиломатериалов загорелся в Братске

Склад готовых пиломатериалов загорелся в Братске Иркутской области на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщает телеграм-канал МЧС России.

К быстрому распространению огня привели сухая жарка погода и плотное складирование готовой продукции, подчеркнули в пресс-службе в беседе с ТАСС.

На месте ЧП сейчас работают 26 специалистов и 9 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Чуть позже в МЧС отметили, что пожар был локализован.

Ранее в подмосковной Балашихе загорелось общежитие на Керамической улице. В результате погибли 5 человек. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

