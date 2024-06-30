30 июня, 10:10 (обновлено 30.06.2024 10:27)Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Братске
К быстрому распространению огня привели сухая жарка погода и плотное складирование готовой продукции, подчеркнули в пресс-службе в беседе с ТАСС.
На месте ЧП сейчас работают 26 специалистов и 9 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Чуть позже в МЧС отметили, что пожар был локализован.
Ранее в подмосковной Балашихе загорелось общежитие на Керамической улице. В результате погибли 5 человек. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар произошел в жилом доме на Алтуфьевском шоссе