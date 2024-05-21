Два человека пострадали в ходе стрельбы на юге Москвы, их госпитализировали. С ножевыми ранениями пострадавших нашли недалеко от места перестрелки. Об этом сообщила полиция.

По данным МВД, в конфликте участвовали около 15 человек. Трое из них задержаны, остальных ищут – в том числе, по камерам наблюдения. В свою очередь прокуратура сообщает, что преступники могли стрелять из травматического оружия. Сейчас место, где произошел конфликт, оцеплено – там работают следователи. И уже возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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