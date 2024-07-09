Новости регионов: сгоревшие грузовики перекрыли дорогу под Петербургом

Крупная авария произошла на трассе М-10 в Ленинградской области. У поселка Тосно столкнулись и загорелись два грузовика. Как рассказали очевидцы, одна из фур перевозила горючее. Из-за аварии дорога в сторону Петербурга была полностью перекрыта. Пробка растянулась на несколько километров. Сейчас движение по трассе восстановлено.

Между тем в Кировске спасатели потушили пожар на одном из промышленных предприятий. Там на высоте 56 метров загорелась крыша склада. Огонь распространился на 1,5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Тем временем в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали чиновника, который нанял вымышленных пожарных для тушения леса в регионе. Так он пытался скрыть действительное положение дел и показать, что краевые службы готовы к пожароопасному сезону прошлого года. Всего он представил более 50 фиктивных договоров, на что из бюджета выделили свыше 30 миллионов рублей.

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