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05 июня, 07:45

Транспорт

Российские страховщики упростили оформление выплат за задержку или отмену рейса

Российские страховщики упростили оформление выплат за задержку или отмену рейса

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Страховые компании упростили оформление выплат за задержку или отмену рейса на фоне участившихся ограничений на вылет и посадку в аэропортах Москвы и регионов.

Однако получить компенсацию могут только те, кто купил страховку путешественника и включил в полис риск отмены поездки.

Размер компенсации составляет от 800 рублей до 3 тысяч за час задержки. Максимальное время ожидания, за которое предусмотрена выплата, – 8 часов. При отмене рейса пассажир получит сумму, эквивалентную размеру компенсации при максимальном времени ожидания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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