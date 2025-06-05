Российские страховщики упростили оформление выплат за задержку или отмену рейса

Страховые компании упростили оформление выплат за задержку или отмену рейса на фоне участившихся ограничений на вылет и посадку в аэропортах Москвы и регионов.

Однако получить компенсацию могут только те, кто купил страховку путешественника и включил в полис риск отмены поездки.

Размер компенсации составляет от 800 рублей до 3 тысяч за час задержки. Максимальное время ожидания, за которое предусмотрена выплата, – 8 часов. При отмене рейса пассажир получит сумму, эквивалентную размеру компенсации при максимальном времени ожидания.

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