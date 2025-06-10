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10 июня, 10:30

Политика

В РФ могут запретить авиакомпаниям устанавливать нормы по габаритам ручной клади

В РФ могут запретить авиакомпаниям устанавливать нормы по габаритам ручной клади

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В Госдуму внесен законопроект, который запрещает авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы проекта считают, что максимальные суммарные габариты ручной клади, которые устанавливают перевозчики, нарушают законодательство, а единый максимальный вес ручной клади упростит процесс перевозки и позволит бороться с недобросовестными компаниями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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