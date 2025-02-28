СК завершил расследование убийства скейтера на западе Москвы в 2024 году

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве мужчины летом 2024 года на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Сотрудники СК установили, что фигурант выстрелил не менее девяти раз в знакомого из изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, после чего потерпевший скончался на месте инцидента.

Правоохранители нашли обвиняемого, который скрылся с места преступления, возле жилого дома на Матвеевской улице. Мужчина стрелял несколько раз в сотрудников полиции, однако те остановили его и задержали.

На допросе фигурант признался, что пошел на преступление из-за неприязни к знакомому. Следователи, в свою очередь, не смогли подтвердить версию о совершении убийства на почве ревности. Во время проверки показаний мужчина также объяснил, как совершил преступление.

Подсудимому выдвинули обвинения по пункту "е" части 2 статьи 105, статье 317, части 1 статьи 222 и части 1 статьи 223 УК РФ ("Убийство, совершенное общеопасным способом", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот огнестрельного оружия", "Незаконное изготовление оружия").

В ходе необходимых мероприятий правоохранители провели свыше 20 экспертиз и допросили более 40 свидетелей. Доказательную базу прикрепили к уголовному делу и отправили в суд, заключили в СК.

Андрей Демин, которого обвиняют в преступлении, совершил убийство 6 июня прошлого года. Для его поимки в городе был введен план "Перехват".

Убитым оказался Константин Балишанский 1989 года рождения. Он, вероятно, работал сисадмином в фирме, которая занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, а также занимался скейтбордингом.

Демин раньше работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Обвиняемый сообщал, что с 2019 года планировал совершить убийство.