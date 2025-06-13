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13 июня, 09:30

Транспорт

Владельцам умных чемоданов напомнили о правилах перевозки аккумуляторов

Владельцам умных чемоданов напомнили о правилах перевозки аккумуляторов

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После инцидента на борту самолета с возгоранием пауэрбанка, авиакомпании усилили внимание к перевозке литиевых аккумуляторов. Устройство загорелось прямо в салоне, пострадал один из пассажиров, а самолет совершил вынужденную посадку в Якутске. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание аккумулятора.

Авиаперевозчики напоминают: пауэрбанки и другие гаджеты с литиевыми батареями необходимо провозить в ручной клади. Отдельные компании отказывают в посадке пассажирам с "умными" чемоданами – особенно если встроенные аккумуляторы невозможно извлечь. За последний год спрос на такие чемоданы вырос в 3,5 раза, но их владельцам стоит заранее уточнять правила конкретного перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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