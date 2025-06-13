Движение автотранспорта ограничат на участке улицы Юных Ленинцев с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участке улицы Юных Ленинцев будет ограничено движение транспорта с 16 июня до 18 июля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На участках улицы Юных Ленинцев в районе дома 54, строения 3 и дома 67, корпуса 1 будет недоступна для движения одна полоса. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Также на данных участках будет временно запрещена парковка.

Ранее в Дептрансе предупредили, что до 15 октября на участках улицы Плющева и местного проезда напротив дома 6 по улице Плющева будут недоступны для движения 1–2 полосы. Ограничения связаны с инженерными работами.

Также пассажирские автобусы, проходящие по маршрутам № 522 и 533 через территорию ВДНХ, временно приостановят свою работу 14 июня с 22:00 в связи с проведением спортивного мероприятия "ЗОбег". Пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты.