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11 июня, 18:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как выделенные полосы улучшили движение городского транспорта

Собянин рассказал, как выделенные полосы улучшили движение городского транспорта

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Столичные выделенные полосы охватывают улицы с интенсивным движением и подъезды к пересадочным узлам. Благодаря этому пассажиры могут экономить время в пути, рассказал Сергей Собянин. Кроме того, выделенки позволили повысить уровень безопасности на дорогах.

Еще один участок запустят на Северо-Западной хорде – на пересечении улиц Большой Академической и Прянишникова. Там курсируют семь маршрутов, включая магистральный экспресс е24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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