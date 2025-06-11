11 июня, 18:15Мэр Москвы
Собянин рассказал, как выделенные полосы улучшили движение городского транспорта
Столичные выделенные полосы охватывают улицы с интенсивным движением и подъезды к пересадочным узлам. Благодаря этому пассажиры могут экономить время в пути, рассказал Сергей Собянин. Кроме того, выделенки позволили повысить уровень безопасности на дорогах.
Еще один участок запустят на Северо-Западной хорде – на пересечении улиц Большой Академической и Прянишникова. Там курсируют семь маршрутов, включая магистральный экспресс е24.
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