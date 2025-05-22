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22 мая, 19:15

Политика

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Буферную зону безопасности создадут вдоль границы России и Украины

Церемония вручения высших государственных наград состоялась в Екатерининском зале Кремля

Путин заявил, что обстановка в освобожденной Курской области остается сложной

Владимир Путин встретился с волонтерами в Курской области

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

Путин и Трамп обсудили прекращение украинского конфликта во время телефонного разговора

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Путин заявил, что РФ выступает за остановку боевых действий

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

В Кремле состоялась церемония вручения высших государственных наград. Из рук Владимира Путина их получили более 20 человек, среди них – военные, врачи, журналисты, космонавты и многодетные матери.

Звезду Героя России вручили медсестре Людмиле Болилой – ефрейтор закрыла собой раненого бойца во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Звания "Мать-героиня" были удостоены Ирина Ильяшенко, воспитывающая 11 детей, и Марина Ильяшенко – у нее 12 детей.

Орденом святого апостола Андрея Первозванного наградили министра иностранных дел Сергея Лаврова за вклад в формирование внешней политики страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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