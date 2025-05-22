Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

В Кремле состоялась церемония вручения высших государственных наград. Из рук Владимира Путина их получили более 20 человек, среди них – военные, врачи, журналисты, космонавты и многодетные матери.

Звезду Героя России вручили медсестре Людмиле Болилой – ефрейтор закрыла собой раненого бойца во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Звания "Мать-героиня" были удостоены Ирина Ильяшенко, воспитывающая 11 детей, и Марина Ильяшенко – у нее 12 детей.

Орденом святого апостола Андрея Первозванного наградили министра иностранных дел Сергея Лаврова за вклад в формирование внешней политики страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.