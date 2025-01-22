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22 января, 07:15

Туризм

Застрявшие в Гаване москвичи возвращаются после 30 часов ожидания рейса

Застрявшие в Гаване москвичи возвращаются после 30 часов ожидания рейса

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Пассажиры рейса из Гаваны в Москву этой ночью вылетели домой. Туристы провели в аэропорту больше 30 часов. Сначала рейс перенесли на час, а затем пассажиров попросили покинуть самолет и забрать багаж. Причину задержки вылета долго не сообщали.

В аэропорту россияне разбили палаточный лагерь, после чего им предоставили питание и места в отеле. Задержку объяснили техническими причинами: самолет оказался неисправным, а на борту закончилась еда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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