Застрявшие в Гаване москвичи возвращаются после 30 часов ожидания рейса

Пассажиры рейса из Гаваны в Москву этой ночью вылетели домой. Туристы провели в аэропорту больше 30 часов. Сначала рейс перенесли на час, а затем пассажиров попросили покинуть самолет и забрать багаж. Причину задержки вылета долго не сообщали.

В аэропорту россияне разбили палаточный лагерь, после чего им предоставили питание и места в отеле. Задержку объяснили техническими причинами: самолет оказался неисправным, а на борту закончилась еда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.