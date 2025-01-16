Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 09:15

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Сервис Russpass предложил программу мероприятий для зимнего досуга в Москве

Сервис Russpass предложил программу мероприятий для зимнего досуга в Москве

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Туристический сервис Russpass помогает организовать досуг Москве и найти подходящее мероприятие из большого множества. Например, все желающие могут отправиться по маршруту "Играй в Москву". Он проходит от дома культуры "ГЭС-2" до парка "Зарядье".

Есть и другие маршруты, на которых можно найти настоящие метеориты, скафандр Юрия Гагарина или освоить азбуку Морзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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