16 января, 09:15Город
Сервис Russpass предложил программу мероприятий для зимнего досуга в Москве
Туристический сервис Russpass помогает организовать досуг Москве и найти подходящее мероприятие из большого множества. Например, все желающие могут отправиться по маршруту "Играй в Москву". Он проходит от дома культуры "ГЭС-2" до парка "Зарядье".
Есть и другие маршруты, на которых можно найти настоящие метеориты, скафандр Юрия Гагарина или освоить азбуку Морзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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