Представитель РСТ Горин: при сокращении объема перевозок перелет становится дороже

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Однозначного ответа на вопрос о том, как приостановка рейсов международных авиакомпаний Flydubai и China Southern повлияет на стоимость билетов, нет. Однако, если сокращается объем перевозок или закрываются маршруты, то перелет становится дороже, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) На определенном маршруте на определенный период может возникнуть повышение цены из-за того, что одна из авиакомпаний перестала летать. Перелет может дорожать в целом из-за необходимости дополнительных стыковочных маршрутов. Поэтому говорить об общем повышении цен не приходится.

Горин отметил, что на конечную стоимость перелета также влияет ослабление рубля. Однако нужно помнить, что в авиации действует динамическое ценообразование: стоимость одного и того же билета на один и тот же рейс в одной и той же авиакомпании может отличаться на старте продаж и перед вылетом, уточнил он.

По словам эксперта, спрос на международные путешествия растет. Отвечая на вопрос о возможном коллапсе весной, Горин ответил, что пока строить пессимистичные прогнозы не следует, так как в текущем моменте перевозчиков достаточно. Однако дефицит может возникнуть, если будут вводиться новые ограничения или отмены рейсов, считает он.

Горин посоветовал туристам заранее планировать поездки по акциям раннего бронирования. По его мнению, на этой стадии есть много вариантов как перевозки, так и размещения в гостиницах, можно получить скидку от 10 до 40%.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Эти акции продлятся в международном сегменте до конца марта. Во внутреннем туризме, как правило, они действуют до февраля. Также для экономии нужно отслеживать изменения курсов, так как цена меняется каждый день прямо пропорционально стоимости валют. Кроме того, стоит рассматривать различные варианты с точки зрения времени вылета, сезонности и видов перевозчиков.

Он также посоветовал путешественникам обязательно оставлять полные контактные данные при бронировании поездки и билета. Это, объяснил он, позволит заранее оповестить о непредвиденной ситуации, принять решение по альтернативному маршруту или возврату денег.

Ранее авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Дубая в аэропорты Минвод и Сочи после крушения самолета азербайджанских авиалиний под казахстанским Актау. В РСТ тогда отметили, что это решение создало серьезные проблемы для путешественников и турбизнеса.

Позже авиакомпания China Southern заявила о приостановке прямых рейсов по маршруту Москва – Пекин с 20 января по 30 марта. Согласно оценке АТОР, с учетом вместимости самолетов и регулярности перелетов отмена таких рейсов может затронуть 15–17 тысяч человек.