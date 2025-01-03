Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод до конца праздников

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Авиакомпания Flydubai снял полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников. Туроператоры начали пересаживать туристов на другие рейсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы", – указал представитель Space Travel.

По его словам, объем броней из данных городов небольшой.

При этом решения принимаются индивидуально по отношению к каждой заявке. Переносов и аннуляций туров пока нет.

Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines на время прекратила рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Решение о временной остановке авиасообщения с семью городами России было принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно связано с первичными данными расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, который упал вблизи Актау в Казахстане.

Запрет на авиасообщение с этими городами будет действовать до окончания предварительного расследования причин авиакатастрофы. Однако AZAL продолжит осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.

