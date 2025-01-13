В РСТ рассказали о проблемах из-за отмены рейсов Flydubai в города России

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Отмена рейсов авиакомпанией Flydubai создала серьезные проблемы для туристов и турбизнеса, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Авиакомпания отменила рейсы из Дубая в аэропорты Минвод и Сочи после крушения самолета в Актау.

"Рейсы в аэропорты юга России после этой авиакатастрофы сняли несколько зарубежных авиакомпаний, но именно действия дубайского перевозчика доставили больше всего неприятностей туристам и турбизнесу", – отмечается в сообщении.

Эксперты считают, что интерес к предложениям дубайского перевозчика снизится после возобновления продажи билетов.

"Вместо праздника агенты все каникулы пересаживали своих туристов на другие рейсы, еще и с отелями пришлось как-то договариваться", – сказал гендиректор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По данным РСТ, до 30% путешественников вынуждены были отказаться от планов на отдых.

В свою очередь, гендиректор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов отметил, что Flydubai уже несколько раз переносила даты вылетов, что вызывает у туристов негативное отношение к авиакомпании.

Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines также на время прекратила рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Решение о временной остановке авиасообщения связано с первичными данными расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, который упал вблизи Актау в Казахстане.

Запрет на авиасообщение с этими городами будет действовать до окончания предварительного расследования причин авиакатастрофы. Однако AZAL продолжит осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.