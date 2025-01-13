China Southern приостановит прямые авиарейсы Москва – Пекин

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Китайская авиакомпания China Southern с 20 января по 30 марта приостановит прямые рейсы по маршруту Москва – Пекин. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что рейс CZ342 должен выполняться каждый день. Но бронирование на него на сайте авиакомпании доступно 19 января, а затем билеты появляются 30 марта. При этом рейсы между Москвой и Пекином с пересадкой в Гуанчжоу доступны.

Как указали в АТОР, рейсы между российской и китайской столицами выполняют четыре авиакомпании: China Southern, "Аэрофлот", China Eastern и Hainan Airlines. Ассоциация оценила, что с учетом вместимости воздушных судов и регулярности перелетов отмена рейсов China Southern может коснуться 15–17 тысяч человек.

Представители турбизнеса рассказали, что в основном трудности возникают с путешественниками, которые хотели через Пекин лететь в третьи страны. В одной из компании АТОР заявили, что речь идет о "нескольких десятках" организованных туристов, но их количество будет расти, так как "процесс отмен только начался".

Причины отмены пока не называются. Один из туроператоров указал, что авиакомпания не отвечает на запросы по этой теме. Эксперты не исключили, что приостановка перелетов может быть связана с внутренними проблемами авиакомпании и пересмотром маршрутов из-за массовых поездок граждан КНР в период китайского Нового года.

Ассоциация не считает, что данное решение связано с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) воздержаться от полетов в воздушном пространстве России.

Ранее авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Дубая в аэропорты Минвод и Сочи после крушения самолета азербайджанский авиалиний в Казахстане. В Российском союзе туриндустрии отметили, что это решение создало серьезные проблемы для путешественников и турбизнеса. По информации РСТ, до трети туристов отказались от планов на отдых.