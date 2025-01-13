Росавиация: число рейсов между РФ и Китаем достаточно для удовлетворения спроса

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На данный момент рейсов между РФ и КНР хватает для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, в сезон перевозок с низким спросом гражданам РФ и Китая хватает рейсов, которые осуществляют три авиакомпании – "Аэрофлот", Air China и China Eastern Airlines. Суммарно они выполняют 17 регулярных полетов в неделю на вместительных самолетах, уточнил он.

В случае роста спроса у перевозчиков, как утверждает Кореняко, "Аэрофлот" сможет увеличить количество выполняемых рейсов между Москвой и Пекином.

"Уверены, что слоты China Southern Airlines в крупнейшем российском аэропорту Шереметьево будут востребованы другими авиакомпаниями. Что касается причин действий компании, их корректнее комментировать самому перевозчику", – подытожил представитель Росавиации.

Китайская авиакомпания China Southern в период с 20 января по 30 марта приостановила прямые рейсы по маршруту Москва – Пекин. В АТОР оценили, что с учетом вместимости воздушных судов и регулярности перелетов отмена рейсов China Southern может коснуться 15–17 тысяч человек.

Причины отмены пока не называются. Ассоциация не считает, что данное решение связано с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) воздержаться от полетов в воздушном пространстве России.

