В столичном метро досрочно завершили этап строительства пересадки на "Академической"

На Калужско-Рижской линии метро Москвы досрочно завершили этап работ по созданию пересадки на станции "Академическая". Здесь будет организован переход с оранжевой линии на будущую Троицкую.

Как сообщили в Дептрансе, благодаря опережению графика участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" больше не будут закрывать по выходным. Уже в ближайшие выходные метро на этом участке будет работать в обычном режиме – без ограничений.

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