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Происшествия

Часть съемочной группы Бондарчука эвакуировали из Ирана в Москву

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москву из Ирана вернулась часть съемочной группы сериала "Трудно быть богом". Эвакуированная группа прилетела в Шереметьево из Азербайджана, сообщает ТАСС.

Члены съемочной группы прибыли в Москву рейсом SU 1857 "Аэрофлота" из Баку. Ранее они были перевезены в столицу Азербайджана из Ирана. Среди эвакуированных шоураннер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев.

Члены съемочной группы подчеркнули, что благодаря слаженной работе команды и четкому взаимодействию всех служб, эвакуация прошла максимально оперативно и организованно.

При этом отмечается, что всего в команде Бондарчука 90 человек, и это только первая волна эвакуированных. Остальные временно остаются в Баку.

Ранее представитель Федора Бондарчука заявил, что режиссер вернулся в Москву из Баку. Также актер Никита Кологривый оказался в числе россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан.

Федор Бондарчук вернулся в Москву из Баку

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