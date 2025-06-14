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14 июня, 09:15

Транспорт

В Домодедово сократился пассажиропоток из-за отмен рейсов на Ближний Восток

В Домодедово сократился пассажиропоток из-за отмен рейсов на Ближний Восток

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В московском аэропорту Домодедово стало заметно меньше пассажиров после отмены рейсов на Ближний Восток. Об этом рассказал в соцсетях блогер Кирилл Потемкин. Он собирался вылететь в Шаржу, а оттуда – в Доху, но рейс был аннулирован на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

По словам Потемкина, табло в аэропорту отображало массовые отмены, особенно у арабских авиакомпаний, таких как Air Arabia. Сейчас он ожидает возможности добраться до пункта назначения другим способом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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