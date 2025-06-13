Конфликт Ирана и Израиля повлиял на туризм и авиасообщение в регионе

Обострение конфликта между Ираном и Израилем отразилось на туристической отрасли. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана полеты временно приостановлены, туры отменены. По оценкам Российского союза туриндустрии, речь идет о 30–40 турах, запланированных на ближайшее время.

Российские туристы, находящиеся в Иране, остаются в отелях и ждут указаний от посольства. По их словам, ситуация в большинстве районов остается спокойной, несмотря на сообщения об ударах недалеко от Исфахана.

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