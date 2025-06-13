Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 15:15

Туризм

Конфликт Ирана и Израиля повлиял на туризм и авиасообщение в регионе

Конфликт Ирана и Израиля повлиял на туризм и авиасообщение в регионе

Из-за тайфуна на Хайнане отменены десятки рейсов в Москву, Красноярск и другие города РФ

Депутаты Мосгордумы провели ежегодный сплав по реке Яуза

Россиянка пострадала от укуса змеи на Бали

Категория номеров для улучшения качества сна появилась в Сочи

Россияне пожаловались на аллергию на солнце в Анталье

Чартерные рейсы из России в Венесуэлу возобновятся в августе

Туроператор продал москвичам путевки в недостроенный отель в турецком Сиде

Рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх задержали на 15 часов

Пассажиры более 15 часов не могут вылететь из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх

Обострение конфликта между Ираном и Израилем отразилось на туристической отрасли. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана полеты временно приостановлены, туры отменены. По оценкам Российского союза туриндустрии, речь идет о 30–40 турах, запланированных на ближайшее время.

Российские туристы, находящиеся в Иране, остаются в отелях и ждут указаний от посольства. По их словам, ситуация в большинстве районов остается спокойной, несмотря на сообщения об ударах недалеко от Исфахана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмполитиказа рубежомвидеоАлина ГилеваАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика