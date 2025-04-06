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06 апреля, 09:30

Туризм

В Анапе отель отказался возвращать оплату за отдых

В Анапе отель отказался возвращать оплату за отдых

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После разлива мазута в Керченском проливе многие туристы отменили поездки на черноморское побережье. Однако в одном из премиум-отелей Анапы им отказались вернуть деньги. Люди жалуются, что не могут получить предоплату за путевки стоимостью до 400 тысяч рублей.

Некоторые уже готовят коллективный иск. Юристы отмечают: если суд не признает произошедшее форс-мажором, клиенты смогут добиться не только возврата средств, но и компенсаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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