В Анапе отель отказался возвращать оплату за отдых

После разлива мазута в Керченском проливе многие туристы отменили поездки на черноморское побережье. Однако в одном из премиум-отелей Анапы им отказались вернуть деньги. Люди жалуются, что не могут получить предоплату за путевки стоимостью до 400 тысяч рублей.

Некоторые уже готовят коллективный иск. Юристы отмечают: если суд не признает произошедшее форс-мажором, клиенты смогут добиться не только возврата средств, но и компенсаций.

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