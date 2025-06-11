В РФ турагрегаторы перестанут отображать сведения о неклассифицированных отелях

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В России туристические агрегаторы с 1 сентября 2025 года не будут показывать сведения об отелях, которые не прошли классификацию и не были внесены в специальный реестр. Об этом в ходе турфорума "Путешествуй!" заявил статс-секретарь – замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Если агрегатор найдет карточку отеля, который не внес сведения о себе в реестр Росаккредитации, то он будет обязан заблокировать такое объявление. Херсонцев напомнил, что до 1 января в перечень попали все гостиницы со "звездами", а до 1 марта базы отдыха и кемпинги могли попасть в реестр по упрощенной схеме.

"С 1 марта работа без включения в реестр, по сути, является незаконной. При этом итоговая дата реформы – это 1 сентября. До этого дня все гостиницы, перенесенные в реестр, а также кемпинги и базы отдыха, включившиеся в упрощенном режиме, должны завершить прохождение самооценки", – цитирует его ТАСС.

Пока ответственности за нарушение этого порядка нет. Но Минэкономразвития уже готовит необходимые поправки. Предполагается, что изменения в КоАП внесут до конца июня, а вступить в силу они должны будут в сентябре 2025 года.

Кроме того, при министерстве был создан совет по классификации средств размещения. Глава ведомства Максим Решетников отметил, что совет будет рассматривать жалобы на гостиницы и отели, готовить рекомендации по прекращению или приостановке действия "звезд", утверждать программы для подготовки экспертов, присваивающих звезды и так далее.

"Все то, что в целом влияет на доверие туристов к тому, как оценивается качество гостиничных услуг", – добавил Решетников.

Процедура включения в реестр выглядит следующим образом: сначала отели, гостиницы и другие средства размещения сами вносят информацию о себе в перечень, затем претендующие на получение "звезд" привлекают экспертов, которые должны подтвердить нужный статус услуг.

"Многие средства размещения прошли первый этап и могут продолжать работу. Ждем, когда остальные средства размещения адаптируются к новым правилам и включатся в реестр или обновят данные о себе. Главное, сделать это в установленный законом срок", – сказал Решетников.

Ранее стоимость ночи в отелях и апартаментах Москвы оказалась ниже, чем на других направлениях. Это позволило признать столицу самым выгодным городом для путешествий с детьми в летний период. В среднем ночь в городе для туриста обойдется в 7 339 рублей. Также в тройку лидеров вошли Калининград и Санкт-Петербург.

Самым востребованным способом оплаты номеров в гостиницах стал отложенный платеж – его используют в 63% бронирований. При этом столичное направление занимает 5,4% от всего объема летних бронирований.

