Турэксперт Зиядинов: почти 40% россиян оказались склонны к спонтанным поездкам

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37% россиян готовы "послезавтра" отправиться в город мечты, если представится такая возможность, рассказал в беседе с RT директор по развитию партнерской сети одного из сервисов для планирования путешествий Эмиль Зиядинов.

Аналитики задали респондентам вопрос: "Вам попался билет за 990 рублей в город мечты, но вылет послезавтра. Поедете?". Из 1,5 тысячи россиян 66% ответили положительно. При этом 37% из них оказались готовы к спонтанному путешествию, а еще 29% заявили, что смогут уехать, если их отпустит начальство. 31% решили остаться дома.

Выяснилось, что женщины чаще мужчин готовы оперативно собрать чемодан: 40% против 35%. При этом мужчинам реже требуется разрешение работодателя на отгул: 28% против 30%.

В самое неожиданное путешествие почти 44% участников опроса взяли бы свою супругу или супруга. Еще треть поехали бы в город своей мечты в одиночку, а 19% – с друзьями.

Из направлений наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург – туда "хоть завтра" готовы отправиться 37% россиян, если им дадут билеты всего за 990 рублей. На втором месте оказался Сочи с 24%, а Калининград – на третьем месте (12%). 10% участников опроса выбрали свой вариант ответа.

Некоторые из ответов аналитики сочли неожиданными: Южно-Сахалинск, Гусиноозерск, Белокуриха, Петропавловск-Камчатский, Кисловодск и Новосибирск. Среди зарубежных направлений респонденты чаще всего называли Париж, Минск и Анталью.

Ранее специалисты назвали Москву самым выгодным городом для отдыха с детьми летом. Стоимость ночи в отелях и апартаментах столицы РФ в среднем стоит 7 339 рублей. В тройку лидеров по этому параметру вошли Калининград и Петербург – 8 635 и 8 950 рублей соответственно. Самым же популярным регионом страны для отдыха с детьми стал Краснодарский край.

