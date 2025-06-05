Эксперт Абакумова: отдых в Турции выгоднее, чем в Сочи

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Отдых с семьей на морском курорте Кемер в Турции будет выгоднее, чем в российском Сочи. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала эксперт Дарья Абакумова.

"Кемер – наиболее русифицированный курорт: персонал в отеле, продавцы и иногда даже таксисты говорят по-русски, анимация в отеле также проводится на русском языке. Сочи же туристы выбирают по разным причинам: отсутствие языкового барьера, цена на отдых, привычная еда и менталитет, ограничения на выезд за рубеж", – объяснила специалист.

Значительную часть от стоимости тура составляет сам перелет. От Москвы до Сочи нужно лететь около 3,5 часа, а добраться до отеля в Адлере можно за час. Перелет до Антальи составит 4,5 часа, а еще примерно 1–1,5 часа – трансфер. Въезд в Турцию организован по загранпаспорту. В Кемере большая часть отелей работает по системе "все включено", а в Сочи подают в основном завтраки, но реже – трехразовое питание.

"Однако для туриста еда – это основная статья расхода, и нужно понимать, что если в ваш турпакет входит только завтрак, то вы должны оставить значительную сумму на питание за пределами отеля", – сказала эксперт.

Отдых в Кемере по этой системе специалист оценила от 96 тысяч рублей за двоих в трехзвездочном отеле, от 103 тысяч – в четырехзвездочном, от 160 тысяч – в пятизвездочном отеле на первой линии.

В Адлере за варианты без питания или с завтраками можно отдать от 81 тысячи рублей за гостевые дома и отели от одной до двух звезд, от 95 тысяч – за отдых в трехзвездочном отеле, от 136 – в четырехзвездочном, от 231 – в пятизвездочном отеле на первой линии.

"Есть путевки с питанием "полупансион" (завтраки и ужины) от 97 тысяч рублей за двоих и варианты на "полном пансионе" от 106 тысяч за двоих. Отдохнуть в Сочи по системе "все включено" можно по стоимости от 174 тысяч за двоих, но такое предложение есть всего в трех гостиницах", – добавила эксперт.

Пляжный сезон на турецких курортах проходит с мая по конец октября, а в Сочи – примерно с конца июня до середины сентября, в зависимости от сезона и температуры воды.

"Пляжи галечные на обоих курортах, но в Кемере они все-таки более комфортные – море чище, в хороших отелях есть пирс для удобного спуска в море, а в некоторых и расчищенные участки с песком", – сказала Абакумова.

При этом лишь небольшая часть отелей в Адлере имеет свой пляж.

Анимация для детей зависит от отеля, но даже в дешевых вариантах в Турции сразу включены спортивные игры, мини-клуб, шоу-программы и так далее. В Сочи есть подобные отели с развлечениями для всей семьи, но эта опция не повсеместная, а игровая комната может быть платной или вообще отсутствовать.

И в российском, и в турецком вариантах есть обширный список локаций, куда можно съездить. Но обычно экскурсии и развлечения не включены в туры. Рядом с Кемером есть старый город, канатная дорога, город периода античности, Парк Легенд, район Калейчи. В Сочи Абакумова предложила сходить в дендрарий, увидеть Розу Хутор, "Сочи Парк" и даже съездить в Абхазию.

Поэтому, резюмировала Абакумова, Турция выигрывает в плане пляжного отдыха, особенно для семей с детьми. Там можно за те же деньги развлекаться в отеле и не тратить средства на питание.

"Это не означает, что в Сочи хуже: этот курорт подходит для более активного отдыха, где нужно самому организовывать досуг", – сказала эксперт.

Ранее Москва стала самым выгодным городом для путешествия с детьми летом. Стоимость ночи в отелях и апартаментах города оказалась ниже, чем на других направлениях. В среднем проживание в Москве для туриста обойдется в 7 339 рублей за ночь. В тройку лидеров по этому параметру также вошли Калининград (8 635 рублей) и Санкт-Петербург (8 950 рублей).

