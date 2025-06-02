RT: почти треть туристов из России планирует отдыхать за рубежом в июне

Фото: 123RF/marinatikhonova

Почти треть россиян планирует провести отдых в июне в зарубежных странах, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Доля бронирований зарубежных отелей в июне выросла на 48% и составила 31%. Самым популярным городом остался Стамбул – доля заказов туда составляет 11,2%, что на 12% больше аналогичного показателя 2024 года. Следом идут Минск и Париж – 4,3 и 4,1% соответственно.

По данным аналитиков, популярность столицы Белоруссии снизилась за год на 14%, тогда как популярность французского столичного города выросла на 85%. В начале текущего лета многие граждане России планируют также отправиться в Ереван, Барселону, Рим, Милан, Шанхай, Сеул и Токио.

"В России лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В период белых ночей и "Алых парусов" туда отправится 23% туристов, что на 7% больше, чем год назад. Вторую строчку заняла Москва, популярность которой, наоборот, снизилась на 10% – до 13%", – рассказали эксперты.

Тройку лидеров по туризму внутри страны замкнул Сочи с долей 9,7%. Также россияне в июне запланировали отдых в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Владивостоке.

В России существуют 82 маршрута для путешествий на своем автомобиле. Можно проехать свыше 170 тысяч объектов истории и культуры, рассказывал в беседе с Москвой 24 президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Один из вариантов маршрута – "Государева дорога" длиной 777 километров. Он охватывает Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Также граждане могут посетить Сибирский тракт – дорога длиной свыше 6 тысяч километров соединяет европейскую и азиатскую части России, начинаясь в Санкт-Петербурге и заканчиваясь во Владивостоке.

