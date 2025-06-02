Москва признана самым выгодным городом для летнего путешествия с детьми

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Москва стала самым выгодным городом для путешествия с детьми летом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу одного из порталов для планирования путешествий.

Уточняется, что стоимость ночи в отелях и апартаментах столицы оказалась ниже, чем на других направлениях. В среднем проживание в Москве для туриста обойдется в 7 339 рублей за ночь. В тройку лидеров по этому параметру также вошли Калининград (8 635 рублей) и Санкт-Петербург (8 950 рублей).

Самым популярным регионом для туров с детьми стал Краснодарский край. В среднем семьи москвичей едут туда на 8 дней, а бронировать жилье начинают еще зимой, за 124 дня до отдыха. По городам лидером стал Санкт-Петербург – там семьи москвичей проводят в среднем по 4 дня.

Самым востребованным способом оплаты номеров в гостиницах стал отложенный платеж – его используют в 63% бронирований. При этом столичное направление занимает 5,4% от всего объема летних бронирований. Кроме того, Москва вошла в топ-3 городов для летних поездок в текущем сезоне.

Для анализа использовались данные бронирований отелей с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года с датами поездок с 1 июня по 1 сентября текущего года. Такие же даты поездок оценивались и по результатам 2024 года, а под "отпуском" подразумевались заказы с продолжительностью проживания от 5 до 15 ночей.

Но не все россияне планируют отдыхать в России. По данным аналитиков, 31% граждан страны в июне 2025 года поедут в отпуск за границу. Самыми популярными зарубежными городами для отдыха стали Стамбул, Минск, Париж, Ереван, Барселона, Рим, Милан, Шанхай, Сеул и Токио.

