Путешественники все чаще стали выбирать необычные направления отдыха. Они готовы устроить себе цифровой детокс, отказавшись от гаджетов. Отели в Сочи разработали специальную категорию номеров "Здоровый сон". Там предоставляют удобную подушку, бесшумные увлажнители, и шторы блэк-аут.

Почему туристы заинтересованы именно в таких направлениях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.