09 июня, 07:30Туризм
Путешественники все чаще стали выбирать необычные направления отдыха
Путешественники все чаще стали выбирать необычные направления отдыха. Они готовы устроить себе цифровой детокс, отказавшись от гаджетов. Отели в Сочи разработали специальную категорию номеров "Здоровый сон". Там предоставляют удобную подушку, бесшумные увлажнители, и шторы блэк-аут.
Почему туристы заинтересованы именно в таких направлениях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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