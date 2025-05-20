Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 07:45

Туризм

В Москве стали популярны экскурсии по квартирам в исторических зданиях

В Москве стали популярны экскурсии по квартирам в исторических зданиях

Свыше 150 рейсов отправились со столичных речных вокзалов с начала навигации

Ярославль, Мышкин и Углич стали самыми популярными направлениями речных круизов из Москвы

Более 16 тыс туристов отправились в речные круизы из Москвы с начала навигации

Более 16 тыс человек отправились в речные круизы из Москвы с начала навигации

Больше 150 рейсов с речных вокзалов Москвы совершили теплоходы с начала навигации

Объем бронирований отелей в РФ на предстоящее лето вырос почти 10%

Число бронирований отелей в России на лето выросло почти на 10%

Роскачество напомнило туристам о правилах безопасного питания на отдыхе

Турпоток из России в Иран вырос в 3 раза за последние два года

В Москве набирают популярность экскурсии с посещением жилых квартир в исторических зданиях. Туристы и местные жители могут попасть в легендарные высотки, например, на Котельнической набережной, где проводят лекции и показывают интерьеры с сохранившейся лепниной и мебелью советской эпохи.

Гостям предлагают чай на балконе с видом на город и рассказы об архитектуре Москвы. Стоимость таких экскурсий в среднем составляет 1 500 рублей, продолжительность – около двух часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородвидеоДарья КрамароваЕгор БедуляЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика