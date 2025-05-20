В Москве стали популярны экскурсии по квартирам в исторических зданиях

В Москве набирают популярность экскурсии с посещением жилых квартир в исторических зданиях. Туристы и местные жители могут попасть в легендарные высотки, например, на Котельнической набережной, где проводят лекции и показывают интерьеры с сохранившейся лепниной и мебелью советской эпохи.

Гостям предлагают чай на балконе с видом на город и рассказы об архитектуре Москвы. Стоимость таких экскурсий в среднем составляет 1 500 рублей, продолжительность – около двух часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.