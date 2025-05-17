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17 мая, 08:00

Транспорт

"Мой район. Новости": речные маршруты до Южного Тушина и Химок заработали в Москве

"Мой район. Новости": речные маршруты до Южного Тушина и Химок заработали в Москве

"Мой район. Новости": электробусы впервые вышли на маршрут в Богородском

"Тур Культур" организовали в парке "Сокольники" в Москве

Ретропоезда будут курсировать по Кольцевой линии метро 17 и 18 мая

Участок трамвайной линии у станции метро "Чистые пруды" соединят с существующими путями

Музейное ралли "Тур Культур" стартовало в Москве

Четыре ретропоезда представили на выставке на станции метро "Партизанская" в Москве

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и остановкой Чистые пруды две недели

Ретропоезда проедут по Кольцевой линии метро в эти выходные

Садовое кольцо временно перекрыли 16 мая

С началом навигации с Северного речного вокзала запустили несколько регулярных водных маршрутов. По ним можно добраться до Южного Тушина и Химок. Оплатить поездку можно картой "Тройка" – в кассах, на сайте или прямо на борту.

Эти водные маршруты сокращают время в пути для жителей сразу пяти районов столицы и Подмосковья, поэтому они пользуются большой популярностью. В прошлом году за сезон этими рейсами воспользовались больше 260 тысяч пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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