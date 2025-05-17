"Мой район. Новости": речные маршруты до Южного Тушина и Химок заработали в Москве

С началом навигации с Северного речного вокзала запустили несколько регулярных водных маршрутов. По ним можно добраться до Южного Тушина и Химок. Оплатить поездку можно картой "Тройка" – в кассах, на сайте или прямо на борту.

Эти водные маршруты сокращают время в пути для жителей сразу пяти районов столицы и Подмосковья, поэтому они пользуются большой популярностью. В прошлом году за сезон этими рейсами воспользовались больше 260 тысяч пассажиров.

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