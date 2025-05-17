Тематические поезда запустили в Москве в честь 90-летия метро

В Московском метро запустили тематические поезда из середины XX века, чтобы отпраздновать 90-летие подземки. На этой неделе столица отмечает круглую дату и погружается в историю. Например, старые составы были рассчитаны на 425 мест, а современные – на 1 500.

Почему в столице с самого начала решили отказаться от блеклых вестибюлей и строили дворцы из гранита и мрамора? В каком стиле строят новые линии? Какие песни посвящают подземке?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20.