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17 мая, 09:30

Транспорт

Тематические поезда запустили в Москве в честь 90-летия метро

Тематические поезда запустили в Москве в честь 90-летия метро

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В Московском метро запустили тематические поезда из середины XX века, чтобы отпраздновать 90-летие подземки. На этой неделе столица отмечает круглую дату и погружается в историю. Например, старые составы были рассчитаны на 425 мест, а современные – на 1 500.

Почему в столице с самого начала решили отказаться от блеклых вестибюлей и строили дворцы из гранита и мрамора? В каком стиле строят новые линии? Какие песни посвящают подземке?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20.

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