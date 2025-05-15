Заммэра Ликсутов рассказал о том, как сохраняют историческое наследие метрополитена

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о том, как сохраняют историческое наследие метро. По его словам, Московский метрополитен отвечает перед государством и москвичами за то, чтобы красота станций сохранилась на многие десятилетия вперед. Заммэра отметил, что к историческому наследию относятся с трепетом и заботой.

Большое интервью с Максимом Ликсутовым выйдет в четверг, 15 мая, в эфире телеканала Москва 24.

