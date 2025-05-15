ЦППК организует бесплатный провоз велосипедов в день Весеннего велофестиваля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организует бесплатный провоз велосипедов во всех поездах Москвы и Подмосковья в день Весеннего велофестиваля, который пройдет в субботу, 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Граждане смогут оформить бесплатный билет в любой кассе. По нему пассажир сможет провезти один велосипед, разместив его в тамбуре или салоне на специальных креплениях.

Стартовый городок велофестиваля начнет работу на Зубовской площади с 13:30. Всего запланировано три заезда: в 15:00, 16:00 и 17:00. Маршрут будет традиционно пролегать по Садовому кольцу.

В ЦППК напомнили, что велосипеды можно бесплатно провозить в границах МЦД не только в рамках фестиваля, а в любое время. На других участках и направлениях услуга действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Кроме того, для участников велофестиваля подготовлен специальный тариф на прокат городских велосипедов. Жители смогут оформить аренду на 4 часа за 899 рублей. По истечении этого времени поминутная тарификация составит 6 рублей. Арендовать велосипеды можно будет на входе в стартовый городок.