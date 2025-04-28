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28 апреля, 07:45

Транспорт

В РФ могут сделать обязательными выплаты пассажирам за овербукинг

В РФ могут сделать обязательными выплаты пассажирам за овербукинг

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В России могут сделать обязательными выплаты пассажирам за овербукинг. Под этим понятием подразумевается ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов на рейс, чем мест на борту самолета. Фиксированные компенсации могут составить от 25 до 100% от стоимости билетов, если перевозчик будет пересаживать пассажиров на другие рейсы.

Также планируется выделить несколько категорий граждан, которых запретят снимать с рейсов. Речь идет о родителях с детьми, военных, которые добираются до места службы, транзитных пассажирах и сопровождающих инвалидов. Изменения в Воздушный кодекс РФ могут вынести на публичное обсуждение в начале июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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