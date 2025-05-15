Пассажирам метро рассказали о преимуществах поездов "Москва-2024"

За последние годы москвичи испробовали несколько модификаций поездов метро. Самая последняя – "Москва-2024". Впервые состав появился на зеленой ветке в марте 2024 года.

От предшественников "Москва-2024" отличается улучшенными аэродинамикой, эргономикой и шумоизоляцией. Кроме того, поезд вмещает больше пассажиров. Для их удобства шире сделали двери и проходы. Больше стали сиденья, а USB-зарядки теперь расположены прямо под рукой.

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