ГАИ объявила трехдневный рейд на нетрезвых водителей в Москве

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Столичная Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Рейд продлится с 16 по 18 мая, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В рамках акции ГАИ призвала водителей обращаться в полицию по номерам 102 или 112 , если они станут свидетелями неадекватного вождения других участников движения или создания ими угрозы для себя и окружающих.

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, готовы оперативно реагировать на сообщения о вождении в нетрезвом состоянии, подчеркнули в ведомстве.

"Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям, что потребление алкоголя и вождение автотранспорта – несовместимые вещи, которые могут привести к страшным последствиям", – заключили в пресс-службе.

В рамках прошлого двухдневного рейда московские госавтоинспекторы пресекли более 6,5 тысячи нарушений. Особое внимание было уделено водителям такси.

Чаще всего останавливали автомобилистов без прав, страховки или диагностической карты. Среди нарушителей были и те, кто находился за рулем в нетрезвом состоянии.

