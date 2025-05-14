Экспресс-маршрут запустят до Бутовского полигона на время Божественной литургии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экспресс-маршрут до Бутовского полигона будет запущен в субботу, 17 мая, в связи с проведением Божественной литургии в соборе Новомучеников, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

В этот день по маршруту № 18э будут курсировать семь комфортабельных автобусов отечественного производства. Вместе с тем на регулярное направление № 18 добавят еще три автобуса.

Специальный транспорт будет курсировать между Бутовским полигоном и ближайшей станцией метро "Бульвар Дмитрия Донского", затрагивая станцию Бутово МЦД. Его время работы продлится с 06:30 до 16:00.

С 1 мая в Москве возобновили работу сезонных маршрутов городского транспорта № 390, 400а и 400в. С их помощью жители столицы могут добираться до пляжей и водоемов.

В частности, автобусы маршрута № 390 начали следовать от станции метро "Полежаевская" до пляжа № 3, расположенного в зоне отдыха "Серебряный бор". Транспорт ходит каждые 10–20 минут. На автобусах № 400а и 400в пассажиры могут добраться до деревни Полежайки и Соколово.

